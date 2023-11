Aktuell Land

Milben gefährden Bienenvölker: Risiko von Winterverlusten

Varroa-Milben könnten im Winter für hohe Verluste bei Honigbienenvölkern in Baden-Württemberg sorgen. Die zeckenähnlichen Parasiten befallen die Bienen und übertragen schädliche Viren, wie die Universität Hohenheim am Freitag in Stuttgart mitteilte. Die Viren können bei den Bienen zu Flügeldeformationen führen, so dass die Tiere nicht mehr fliegen können. Derzeit ist die Population der Varroa-Milben im Land nach Angaben der Universität Hohenheim ungewöhnlich hoch. Imker sollten vorsorglich die Zahl der Parasiten messen und diese bekämpfen.