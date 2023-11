Aktuell Land

Mieterbund und Architektenkammer fordern billige Zinsen

Anlässlich der Bauministerkonferenz in Baden-Baden haben Mieterbund und Architektenkammer im Südwesten zinsvergünstigte Kredite für den Wohnungsbau gefordert. »Die Kreditförderung solle ausschließlich dem Verlustausgleich dienen, so dass Projekte mit einer «schwarzen Null» realisiert werden können«, hieß es in einem Appell an die Landesregierung am Donnerstag, dem sich auch die Internationale Bauausstellung der Stadtregion Stuttgart anschloss. Der gemeinwohlorientierte Wohnungsbau habe derzeit eine Finanzierungslücke zwischen 4 und 6 Prozent.