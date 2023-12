Aktuell Land

Mick Jagger in Bernstein: Fossilien-Ausstellung beginnt

Was die Rolling Stones mit Steinfliegen zu tun haben? Das will das Stuttgarter Naturkundemuseum von diesem Samstag (16.12.) an in einer kleinen Ausstellung zeigen. »Rock Fossils feat. The Rolling Stoneflies« präsentiert Fossilien, Modelle und Rekonstruktionen ausgestorbener Tierarten, die nach Rock- und Metal-Stars wie David Bowie, Bad Religion oder den Beatles benannt sind. Die Ausstellung wurde schon in Dänemark, Norwegen oder der Schweiz gezeigt, in Stuttgart wird sie erstmals um weitere Stücke ergänzt.