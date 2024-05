Aktuell Land

Michael Ostermann wird neuer Varta-Vorstandschef

Der kriselnde Batteriekonzern Varta bekommt einen neuen Chef. Der Aufsichtsrat bestimmte den Manager Michael Ostermann als neuen Vorstandsvorsitzenden, wie das Unternehmen am Montag in Ellwangen mitteilte. Dieser verfüge über langjährige Erfahrung im Automotive-Sektor und in der Batterieindustrie, hieß es.