Metzgerei ruft in Südbaden Frikadellen zurück

Eine südbadische Metzgerei ruft mit Listerien verseuchte Frikadellen zurück. Die Bakterien seien in Vierer-Packungen festgestellt worden, die in Filialen der Metzgerei Gustav Winterhalter mit Sitz in Elzach (Kreis Emmendingen) zum Verkauf standen, hieß es am Mittwoch auf dem Portal lebensmittelwarnung.de.