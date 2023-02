Aktuell Land

Meteorologe: Südwesten bleibt vom Saharastaub verschont

Autofahrer können aufatmen - Waschanlagenbetreiber stöhnen: Der Südwesten bleibt entgegen erster Prognosen vom Saharastaub verschont. Die rötlichen Partikel in der Luft werden auf ihrer Reise aus Afrika am Donnerstag und Freitag wohl schon über der Schweiz und Südostfrankreich abgeregnet, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag mitteilte. In Baden-Württemberg werde sich der Staub somit nicht bemerkbar machen. Aber auch in den Nachbarländern sei das Ausmaß eher gering.