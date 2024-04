Metalldiebe sollen hunderttausende Euro Beute gemacht haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fünf Männer seien in der Nacht auf Dienstag nach einer weiteren Tat in Essen festgenommen worden. Die anderen beiden seien in ihren Wohnungen in Duisburg festgenommen worden. Die Männer im Alter zwischen 20 bis 35 Jahren sollen in der Vergangenheit auch in Baden-Württemberg, Hessen und Bayern zugeschlagen haben. Ermittelt hatte die Heilbronner Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft.

Nun müssen sich die Männer wegen schweren Bandendiebstahls verantworten. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Bei ihren Taten hätten sie die Starkstromkabel in ein bis zwei Meter große Stücke zerteilt, die Isolierung entfernt und nur Kupfer mitgenommen.

