Der Mann und sein mutmaßliches, 37 Jahre altes, Opfer sollen sich immer wieder am Bahnhof in Bruchsal aufgehalten und Alkohol getrunken haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen seien die beiden am Montag in Streit geraten. Dann sei es zu dem Angriff mit dem Messer gekommen. Der 37-Jährige befinde sich aktuell nicht mehr in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige sollte im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt werden.

PM Pol und Sta