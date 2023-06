Aktuell Land

Messerangriff: Haftbefehl gegen Verdächtigen

Ein Mann, der an einer Bushaltestelle in Mühlacker (Enzkreis) eine 27-Jährige niedergestochen und schwer verletzt haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag nach der Vorführung des 28-Jährigen vor dem Haftrichter mit. Dem Mann wird vorgeworfen, dass er die Frau töten wollte.