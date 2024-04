Aktuell Land

Messerangreifer verletzt zwei Grundschülerinnen im Elsass

Ein Mann hat mit einem Messer zwei Grundschülerinnen im Elsass in der Ortschaft Souffelweyersheim nahe Straßburg leicht verletzt. Die beiden Kinder seien in eine Klinik gekommen und ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Polizeipräfektur in Straßburg am Donnerstag mit. Zu dem Angriff kam es demnach auf einem Platz in der Nähe der Schule des Ortes. Zum Motiv des Angreifers wurde noch nichts bekannt. Für die betroffene Schule wurde medizinisch-pychologische Hilfe organisiert.