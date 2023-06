Aktuell Land

Messer-Angreifer trifft auf Gegenwehr und wählt den Notruf

Eine mit einem Messer attackierte Frau hat sich in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) so zur Wehr gesetzt, dass der mutmaßliche Angreifer selbst den Notruf wählte. Der 29-Jährige hatte seine 38 Jahre alte Nachbarin in einem Mehrfamilienhaus mit einem Messer angegriffen und in seine Wohnung gezerrt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.