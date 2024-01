Aktuell Land

Merz würdigt Schäuble: »Was für eine Lebensleistung«

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat beim Trauergottesdienst zum Abschied des verstorbenen CDU-Politikers Wolfgang Schäuble dessen Lebensleistung hervorgehoben. »Wir begleiten ihn in Liebe, in Freundschaft und ganz sicher wir alle zusammen in grenzenlosem Respekt. Was für eine Lebensleistung. Was für ein politisches Leben«, sagte Merz am Freitag in einer evangelischen Kirche in Schäubles Heimatstadt Offenburg in Baden-Württemberg.