Mercedes stopt Produktion in betroffener Halle diese Woche

Nach den tödlichen Schüssen im Sindelfinger Werk von Mercedes-Benz bleibt die Produktion in der entsprechenden Halle vorerst gestoppt. »Wir haben uns dazu entschieden, hier die Arbeit bis zum Ende der Woche ruhen zu lassen«, sagte ein Sprecher des Autobauers am Donnerstag. Konkret soll in Halle 56, wo sich die Tat ereignet hatte, bis einschließlich Sonntag nicht gearbeitet werden. Wie viele Beschäftigte davon betroffen sind, war nicht bekannt.