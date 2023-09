Mercedes-Stern bleibt noch eine Weile auf alter Zentrale

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Stern hat den Angaben zufolge einen Durchmesser von 6,5 Metern. Er sei für keinen weiteren Einsatz geeignet, weil er mehr als 30 Jahre lang der Witterung ausgesetzt gewesen sei.

Die Zentrale der früheren Daimler-Benz AG in Möhringen war 1989 fertiggestellt worden. 2018 habe die »Abmietung« der Gebäude stufenweise begonnen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nach früheren Angaben größtenteils in die heutige Konzernzentrale in Untertürkheim sowie den Campus in Stuttgart-Vaihingen umgezogen. Inzwischen ist das Gelände kein Unternehmensstandort mehr.