Mercedes-Chef mahnt Disziplin bei Kosten an

Mercedes-Chef Ola Källenius hat angesichts der Konkurrenz und des Wandels zur E-Mobilität die Kostendisziplin im Unternehmen hervorgehoben. Neue Wettbewerber mit teils drastisch schlankeren Strukturen forderten den Autobauer heraus, sagte Källenius am Mittwoch auf der virtuellen Hauptversammlung in Stuttgart. »Ohne die konsequente Arbeit an unseren Kostenstrukturen stünden wir heute nicht da, wo wir stehen«, sagte Källenius. Mit Blick nach vorne werde diese Aufgabe noch viel wichtiger.