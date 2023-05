Aktuell Land

Mercedes-Benz: Kosten im Geschäft mit Transportern senken

Der Autobauer Mercedes-Benz will beim Geschäft mit Transportern seine Kosten reduzieren. »Wir müssen unsere Kosten in den Griff kriegen«, sagte der Leiter des Geschäftsbereichs Mercedes-Benz Vans, Mathias Geisen, am Dienstag in Stuttgart. Mit Blick auf die Transformation der Branche hin zur E-Mobilität sagte Geisen, es sei bekannt, dass die variablen Kosten bei E-Fahrzeugen deutlich höher als bei Verbrennern seien.