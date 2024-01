Aktuell Land

Mercedes-Benz gibt Namen für Luxus-Wohnturm in Dubai her

Mercedes-Benz steigt in die Immobilien-Branche ein. Zusammen mit dem Immobilienentwickler Binghatti Properties ist in Dubai ein 341 Meter hoher Wohnturm mit 65 Stockwerken geplant - mit Blick auf das höchsten Gebäude der Welt Burj Khalifa, wie das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Insgesamt seien 150 Luxuswohnungen vorgesehen. Die günstigste soll 2,2 Millionen Euro kosten und ein Penthouse 19,8 Millionen Euro.