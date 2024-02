Aktuell Land

Mercedes-Benz erwartet weniger profitable Geschäfte

Mercedes-Benz geht wegen Belastungen in der Lieferkette und höheren Investitionen in diesem Jahr von weniger profitablen Geschäften aus. In der wichtigen Autosparte rechnet Vorstandschef Ola Källenius damit, dass zehn bis zwölf Prozent vom Umsatz als Gewinn (vor Zinsen und Steuern) bleiben, wie der Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte. Mercedes erwartet einen Pkw-Absatz auf Vorjahresniveau. Die Stuttgarter hatten im vergangenen Jahr eine Gewinnmarge von 12,6 Prozent erzielt.