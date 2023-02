Aktuell Land

Menschen im Südwesten warten länger auf den Steuerbescheid

Die Bearbeitung der Einkommensteuerklärung hat 2022 in Baden-Württemberg länger gedauert als im Vorjahr. Im vergangenen Jahr mussten die Menschen 54 Tage auf Post warten, wie der Steuerzahlerbund unter Berufung auf Zahlen des Finanzministeriums am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Im Jahr 2021 brauchten die Finanzämter im Land nur 46 Tage.