Aktuell Land

Memminger Stadtkater Chicco hat nun ein eigenes Denkmal

Chicco, ein stadtbekannter Kater aus Memmingen, hat nun ein eigenes Denkmal. Die Katze war Anfang 2023 plötzlich gestorben. In Erinnerung an den bayerischen Kater wurde am Montag eine Bronzeskulptur für den Vierbeiner aufgestellt.