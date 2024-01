Aktuell Land

Mehrjährige Strafen für Hammer-Wurf auf fahrenden Lastwagen

Sie warfen in Mannheim einen Hammer und andere Gegenstände auf einen vorbeifahrenden Lastwagen und auf Autos - am Donnerstag wurden deshalb zwei junge Männer vom Landgericht Mannheim jeweils zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt. Die beiden in U-Haft sitzenden Männer bleiben damit hinter Gitter, so ein Gerichtssprecher.