Mehrfamilienhaus unbewohnbar: 250.000 Euro Schaden

Ein Feuer in einem Wohnhaus in Wernau (Landkreis Esslingen) hat einen Schaden von etwa 250.000 Euro verursacht. Das Feuer brach am Samstagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge in einer Dachgeschosswohnung aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen demnach schon Flammen aus den Fenstern der Wohnung. Die Brandursache war zunächst unklar.