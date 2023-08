Aktuell Land

Mehrfamilienhaus geräumt und auf Gefahrstoffe untersucht

Feuerwehr und Polizei haben in Pforzheim am Freitagabend ein Mehrfamilienhaus geräumt, weil dort möglicherweise eine gefährliche Substanz freigesetzt worden war. In einer Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine tote Person, die offensichtlich Suizid begangen hatte. »Im Zuge der Maßnahmen wurde bekannt, dass sich in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses eine Substanz befinden könnte, welche eine Gefahr für Dritte darstellen kann«, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.