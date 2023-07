Aktuell Land

Mehrfamilienhaus brennt: Seniorin bei Löschversuch verletzt

Ein Mehrfamilienhaus in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) ist durch einen Brand unbewohnbar geworden. Eine Seniorin verletzte sich leicht, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war am Dienstag mutmaßlich infolge eines Defekts beim Aufladen eines alten Handys im ersten Stock ausgebrochen und hatte danach eine Gasflasche zum Explodieren gebracht. In der Folge breitete sich der Brand bis in den Dachstuhl des mehrstöckigen Gebäudes aus.