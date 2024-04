Aktuell Land

Mehrere Zehntausend Euro Schaden nach Unfall mit Linienbus

Ein Linienbus-Fahrer hat in Mittelbiberach (Kreis Biberach) mehrere Autos zusammengeschoben, eine Laterne umgefahren und so einen hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Donnerstagmorgen vor einer Kurve einen medizinischen Notfall. Daraufhin verlor die Kontrolle über den Bus. Ein Fahrgast stürzte und verletzte sich leicht, auch der 52-jährige Fahrer kam in eine Klinik.