Mehrere Wohnwagen in Rastatt ausgebrannt

Mehrere Wohnwagen sind auf einem Campingplatz in Rastatt ausgebrannt. Am Donnerstagabend standen sechs Parzellen in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Ob Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Auch zur Schadenhöhe und Brandursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.