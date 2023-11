Aktuell Land

Mehrere Verletzte nach Kellerbrand in Spaichingen

Eine Verpuffung hat am Freitagmittag (12:30 Uhr) einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) ausgelöst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde dabei eine 83-Jährige nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt, sie wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zudem seien fünf weitere Personen wegen möglicher Rauchgasvergiftungen ärztlich behandelt worden. Hierzu gehörte demnach auch ein Angehöriger der Feuerwehr und ein Kleinkind.