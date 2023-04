Aktuell Land

Mehrere Termine von Samuel Kochs Tournee abgesagt

Schauspieler Samuel Koch (35) wollte mit seinem Showabend »Schwerelos« in mehreren Städten auftreten, doch nun entfallen viele Termine. Lediglich die Shows in Stuttgart und München sollen stattfinden. Andernorts wurden zu wenige Karten verkauft. »Das ist natürlich sehr, sehr schade«, sagte der aus Rheinland-Pfalz stammende Koch der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Ziel der Show sei es, gute Werte zu vermitteln und auch zu unterhalten. »Ich gebe da nicht auf.«