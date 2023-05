Aktuell Land

Mehrere Tausend Fans feiern Heidenheimer Aufsteiger

Der 1. FC Heidenheim hat am Montag mit mehreren Tausend Fans seinen erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gefeiert. »Das ist unfassbar«, sagte Trainer Frank Schmidt bei der großen Party in der Arena des Ostalb-Clubs. »2003 kam ich mit meiner Familie wieder hierher und habe vor 250 Zuschauern im Albstadion gespielt.« Nun ist der 49-Jährige einer der Garanten für den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte.