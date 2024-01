Aktuell Land

Mehrere Polizisten nach Faschingsumzug verletzt

Mehrere Polizisten sind nach einem Faschingsumzug in Waldachtal (Kreis Freudenstadt) verletzt worden. Die Beamten wollten einen 22-Jährigen am Sonntag vorläufig festnehmen. Er hatte eine andere Person auf dem Boden getreten und war danach geflüchtet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der Festnahme habe der 22-Jährige um sich geschlagen. Unter anderem mit Pfefferspray brachte die Polizei nach eigenen Angaben den Mann zu Boden. Zwei Polizisten und der 22-Jährige wurden dabei leicht verletzt.