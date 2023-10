Aktuell Land

Mehrere Israel-Flaggen gestohlen

Mehrere Israel-Flaggen sind von Unbekannten im Ostalbkreis und im Rems-Murr-Kreis gestohlen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die Israel-Flagge vor dem Rathaus in Schwäbisch Gmünd am Donnerstagabend heruntergerissen und durch eine selbstgemalte Palästina-Flagge ersetzt.