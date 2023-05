Aktuell Land

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden nach Scheunenbrand

Beim Brand einer Scheune in Merklingen (Alb-Donau-Kreis) ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde die Scheune, in der unter anderem zwei Traktoren standen, durch das Feuer am späten Freitagabend vollkommen zerstört. Verletzt wurde laut Polizei niemand.