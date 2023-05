Aktuell Land

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden nach Brand eines Rohbaus

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden sind beim Brand eines Rohbaus in Hechingen (Zollernalbkreis) entstanden. Das teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Laut einer Mitteilung der Polizei waren am Mittwochnachmittag über 100 Feuerwehrleute im Einsatz.