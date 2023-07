Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen eines Gaslecks in der Stuttgarter Innenstadt hat die Feuerwehr am Samstagnachmittag mehrere Gebäude vorsorglich evakuiert. Per Twitter bat die Feuerwehr darum, den betroffenen Bereich zu meiden. Außerhalb der Absperrungen gebe es keine Gefahr.