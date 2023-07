Aktuell Land

Mehrere Gebäude evakuiert wegen Brandes in Tiefgarage

Wegen eines Brandes in einer Tiefgarage in Konstanz sind am Samstag drei Gebäude evakuiert worden. Nach ersten Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Den Erkenntnissen nach fing ein älteres, abgemeldetes Auto Feuer. Das Feuer zerstörte das Fahrzeug weitestgehend. Durch die Hitzeentwicklung wurden drei Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe in Mitleidenschaft gezogen. Auch die in der Tiefgarage verbaute Elektrotechnik wurde stark beschädigt.