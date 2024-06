Mehrere Bahnstrecken im Südwesten wegen Hochwassers gesperrt

Ein Zug fährt an einer vom Regen überfluteten Wiese vorbei.

Einschränkungen gibt es auch zwischen Ulm und Biberach. Eine Streckensperrung wurde zwischenzeitlich aufgehoben, derzeit könnten aber die Halte in Laupheim West und Laupheim Stadt nicht angefahren werden. Auch bei der Stuttgarter S-Bahn kam es wegen Unwetterfolgen im Rems-Murr-Kreis zu Einschränkungen.

Im Fernverkehr kommt es vor allem wegen der Hochwasserlage in Bayern zu Zugausfällen. Züge könnten München derzeit aus Richtung Stuttgart nicht anfahren. Aus Richtung Mannheim oder Frankfurt endeten Fernverkehrszüge deswegen in Stuttgart, sagte eine Bahnsprecherin.

Man rate von Reisen in die betroffenen Hochwassergebiete in Bayern und Baden-Württemberg ab und empfehle, nicht notwendige Reisen zu verschieben, so die Sprecherin. Fahrgäste müssten zudem damit rechnen, dass die noch fahrenden Zügen sehr stark ausgelastet seien.