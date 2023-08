Aktuell Land

Mehr Studenten erhielten Bafög-Leistungen

Mehr Studenten haben in Baden-Württemberg im Jahr 2022 Förderbeträge nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) erhalten. Insgesamt bekamen rund 56.400 Hochschülerinnen und Hochschüler eine Bafög-Leistung, wie das Statistische Landesamt in Stuttgart am Freitag bekanntgab. Im Jahr zuvor waren es rund 53.000 Studenten gewesen. Die Zahl der geförderten Schüler sank dagegen im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent auf rund 8100.