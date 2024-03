Aktuell Land

Mehr Steuereinnahmen für Gemeinden

Die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Die Kommunen erzielten nach Angaben der kommunalen Kassenstatistik 2023 21,5 Milliarden Euro - das entspricht einem Plus von 11 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Auf jede Einwohnerin und jeden Einwohner entfielen damit 1903 Euro.