Aktuell Land

Mehr landwirtschaftliche Betriebe bewässern ihre Flächen

Die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen hat in den vergangenen Jahren im Südwesten deutlich zugenommen. Von den insgesamt 37.500 landwirtschaftlichen Betrieben bewässerten 3250 im Jahr 2022 eine Fläche von rund 22 800 Hektar, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Demnach waren es 600 Betriebe mehr als noch bei der vergangenen Erhebung im Jahr 2019. Die bewässerte Fläche sei in diesem Zeitraum um 18 Prozent gestiegen.