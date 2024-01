Aktuell Land

Mehr Krebstote, aber weniger Fälle im Durchschnitt

In Baden-Württemberg sind zwar mehr Menschen an Krebs gestorben als noch vor einigen Jahren, mit Blick auf die gesamte Zahl der Einwohner in Baden-Württemberg ist der Kreis der Betroffenen aber kleiner geworden. Im Jahr 2022 erlagen insgesamt 2600 Menschen einem Krebsleiden, davon waren etwas mehr als die Hälfte Männer (54 Prozent), wie das Statistische Landesamt aus Anlass des Weltkrebstages am Montag mitteilte.