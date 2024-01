Aktuell Land

Mehr Häuser und Wohnungen zum Verkauf angeboten

Mit der Verteuerung der Immobilienkredite ist das Angebot an Häusern und Eigentumswohnungen in Süddeutschland sehr stark gestiegen. 2023 wurden nach Berechnungen des Immobilienverbands Deutschland Süd (IVD Süd) in Bayern und Baden-Württemberg jeweils an die zwei Drittel mehr Wohnimmobilien zum Verkauf angeboten als 2021 vor der Zinswende. Das teilte der Verband am Donnerstag in München mit.