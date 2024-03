Mehr Geld und Personal für Antisemitismus-Beauftragten

Bitte aktivieren Sie Javascript

»Wir sorgen dafür, dass der Antisemitismusbeauftragte seine wichtige Arbeit in Zukunft noch weiter intensivieren kann«, begründete Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) den Schritt. »Dieser Auftrag ist aber auch ein Auftrag an uns alle: Wir sind als Gesellschaft gefordert, für den Schutz unserer Demokratie einzustehen. Jeder bei uns im Land muss wissen, was Antisemitismus ist, warum er die Sicherheit aller Menschen bedroht und warum wir in Deutschland eine historische Verantwortung - eine Pflicht - haben, ihn zu bekämpfen.«