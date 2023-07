Aktuell Land

Mehr Frauen sollen Rathausspitzen erobern: Projekt gestartet

In Baden-Württemberg ist nur in jedem elften Rathaus eine Frau an der Spitze als Bürgermeisterin - das will der Städtetag jetzt ändern. Mit dem Projekt »Ich kann das! - Bürgermeisterinnentalente gesucht!« sollen mehr Frauen für das Amt gewonnen werden, wie der Städtetag am Freitag mitteilte.