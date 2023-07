Mehr als 250.000 Blitze in diesem Jahr im Land gezählt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ULM. Der Landkreis mit der höchsten Blitzdichte in Baden-Württemberg war demnach Ulm mit 20,8 Blitzen pro Quadratmeter; deutschlandweit war Fürstenfeldbruck in Bayern mit 31,4 Blitzen pro Quadratmeter Spitzenreiter.

In ganz Deutschland blitzte es vom 1. Januar bis zum 30. Juni knapp zwei Millionen Mal. Das ist laut Nowcast-Geschäftsführer Richard Fellner etwas weniger als das zehnjährige Mittel, das bei etwas mehr als zwei Millionen liegt.

Baden-Württemberg ist im Ranking der Bundesländer in der ersten Jahreshälfte auf Platz zwei. Bayern war mit rund 550.000 Blitzen das blitzreichste Bundesland. Der stärkste Blitz wurde deutschlandweit am 1. Februar in Bockhorn (Kreis Friesland) in Niedersachsen gemessen. Er hatte eine Stromstärke von 369.000 Ampere.

Der laut Nowcast mit Abstand blitzreichste Tag war deutschlandweit der 22. Juni: Insgesamt kam es zu 748.300 Entladungen, was einem der höchsten Werte der vergangenen zehn Jahre entspreche. »An diesem Tag wurde innerhalb von 24 Stunden rund die Hälfte der üblichen Blitzentladungen des gesamten Junis verzeichnet«, sagte Fellner. (dpa)