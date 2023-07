Aktuell Land

Mehr als tausend Teilnehmer bei Memminger Fischertag

Im schwäbischen Memmingen sind am Samstag mehr als tausend Menschen auf der Jagd nach Forellen in den Stadtbach gesprungen. Die laut Organisatoren 1180 Teilnehmer versuchten bei der Brauchtumsveranstaltung, mit Keschern den Stadtbach leer zu fischen. Die jährliche Aktion ist in Memmingen längst zu einem Volksfest geworden.