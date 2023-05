Aktuell Land

Mehr als 2000 Bewohner von Bombenentschärfung betroffen

In Karlsruhe müssen wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe viele Menschen ihre Wohnungen verlassen. Nach Angaben eines Polizeisprechers sind mehr als 2000 Bewohnerinnen und Bewohner von der Evakuierung betroffen. Wie Stadt und Polizei mitteilten, wurde in der Nähe des Karlsruher Güterbahnhofs am Freitagmorgen ein Blindgänger gefunden.