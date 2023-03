Aktuell Land

Medizinischer Notfall: Senior stirbt nach Unfall

Ein 74 Jahre alter Autofahrer ist im Main-Tauber-Kreis gegen einen Fahrradständer gefahren und später im Krankenhaus gestorben. Der Mann kam, vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls, in Richtung eines Kreisverkehrs in Lauda-Königshofen von der Straße ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er überfuhr demnach einen Bordstein sowie einen kleineren Baum und rammte einen Fahrradständer. Der Senior wurde nach dem Unfall am Freitagvormittag mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wo er noch am selben Tag laut Polizei verstarb.