Medikamentenmangel: Lucha sieht leichte Verbesserungen

Während viele Menschen im Südwesten derzeit schniefen und husten, sieht Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha leichte Verbesserungen bei der Versorgung mit Medikamenten. »Es gibt positive Botschaften bezüglich der ganz aktuellen Versorgungslage in Baden-Württemberg«, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch im Landtag in Stuttgart. Fiebersäfte und Antibiotika seien derzeit ausreichend in den Lagern der Apotheken auf Vorrat, erklärte Lucha mit Verweis auf Mitteilungen der Apotheken-Verbände im Land. Probleme gebe es noch bei niedrig dosierten Antibiotika. »Auch hier gibt es erste Zeichen, dass es besser wird«, sagte Lucha bei einer Debatte im Landtag.