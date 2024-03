Aktuell Land

Material und Werkzeug gestohlen: Bis zu 200.000 Euro Schaden

Unbekannte haben in Böblingen und Umgebung Baumaterial und hochwertiges Werkzeug im Wert von bis zu 200.000 Euro gestohlen. Die Diebe seien zwischen Freitag und Montag in Böblingen, Sindelfingen und Holzgerlingen (beides Kreis Böblingen) aktiv gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. An einem Rohbau in Sindelfingen entfernten sie Stromkabel im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Da die Kabel mehrere Hundert Kilo schwer gewesen seien, müssten die Täter ein geeignetes Fahrzeug genutzt haben.