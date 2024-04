Aktuell Land

Massiv Geld für wenig Arbeit? - SPD kritisiert Maklerkosten

Die SPD hat in einer Landtagsdebatte über die Grunderwerbssteuer die hohen Maklerkosten beim Hauskauf scharf kritisiert. »Mit wie wenig Arbeit man da massiv Geld verdienen kann, das hat für mich auch mit einer Leistungsgerechtigkeit wenig zu tun«, sagte der landesentwicklungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Jonas Hoffmann, am Mittwoch im Plenum. Hoffmann forderte in der Plenardebatte eine Reduzierung auch anderer Nebenkosten beim Hauskauf. Das Land sei mit Blick auf Notarkosten und Grundbucheinträge in der Verantwortung, da könne man mit Digitalisierung Prozesse optimieren und Kosten senken.